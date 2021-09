Mönchengladbach: Experimente zum selber machen : Züchtet euren Avocadobaum

Beim „Sommer Camp“ des Wissenscampus e.V., NextMG e.V. und der MGconnect konnten sich Kinder und Jugendliche in den Sommerferien in kostenlosen MINT-Kursen ausprobieren. Die Rheinische Post setzt die Serie mit Experimentieranleitungen für zu Hause fort.

Und so geht´s Befreit euren Avocadokern aus dem Fruchtfleisch der Avocado und reinigt ihn unter dem Wasserhahn. Bohrt nun die Zahnstocher in das obere Drittel des Kerns, etwa drei Millimeter tief. Bitte nicht tiefer, sonst wird der Kern beschädigt. Legt nun den Kern auf das Wasserglas, so dass die Zahnstocher auf dem Glasrand aufliegen. Nun füllt ihr das Glas solange, bis der Kern zur Hälfte mit Wasser bedeckt ist. Jetzt beginnt eure Forscherzeit: Stellt das Glas mit dem Kern auf ein Fensterbrett und kontrolliert regelmäßig den Wasserstand. Das Wasser soll den Avocadokern immer zur Hälfte bedecken. Was könnt ihr nach einigen Wochen beobachten?