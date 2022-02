Natur-Kolumne : Spuren im Schnee

Mönchengladbach Unsere Kolumnistin gibt dieses Mal Tipps für spannende Spurensuchen im Wald. Hier kann man erfahren, was man alles braucht und warum im Schnee alles noch einfacher ist.

Als Waldfee darf ich Familien an dieser Stelle nun schon seit fast zwei Jahren begleiten. Die Themenauswahl ist dabei sehr bunt ausgefallen. Da kann es nicht schaden, wenn ich euch heute einmal in die weiße, also nicht so bunte Welt der Tierspuren im Schnee führe. Bei einem meiner Kurse erzählte mir ein Mädchen von seinem Wunsch ganz, ganz viele verschiedene Tierspuren kennenzulernen, und zwar am liebsten die Spuren von Tieren, die in ihrem Garten und dem nahe gelegenen Park zu finden sind. „Ich will einfach nur wissen, welche Tiere so um mich rum leben“.