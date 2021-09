Kulturrucksack Neukirchen-Vluyn : Mehr Kultur für Kinder und Jugendliche

Désirée Burger, Inhaberin von „Kunst(t)räume, bietet im Rahmen des Kulturrucksacks einen Hip-Hop-Videoclip-Kursus an. Foto: Norbert Prümen (nop)

Neukirchen-Vluyn Mit dem „Kulturrucksack“ will das Land NRW die kulturelle Bildung junger Menschen fördern. Am 25. Oktober startet im Rahmen dieses Programms ein spannender Workshop in Neukirchen-Vluyn.