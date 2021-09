Aktionen in Mönchengadbach : Ein ganzes Wochenende Spiel und Spaß

Kinder aus sechs Kitas werden am Sonntag im E-Scooter-Park bei der Bobbycar-Meisterschaft antreten und den Parcours so oft wie möglich umrunden. Foto: Peter Roggenthin

Mönchengladbach Clownereien erleben oder Stockbrot grillen: Am Samstag und Sonntag starten in Mönchengladbach jede Menge Aktionen für Kinder. Wir geben einen Überblick.

Schon am Samstag, 25. September, können Jugendliche und junge Erwachsene an elf unterschiedlichen Orten in der Stadt einiges erleben. Von Abenteuerparcours, Drohnenflug, Chaos-Spiel, Bewegung, Spray-Aktion bis hin zu einem Hip-Hop-Battle ist alles dabei. Zusätzlich wird Youthbeyond, die Jugendpartizipation der Stadt, an diesem Tag das Kulturprojekt „OMG“ im Haus Erholung präsentieren. Es werden dort kleine Videos von jungen Menschen der Stadt gezeigt, die mit ihrer Kunst ein Statement setzen möchten.