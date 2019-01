Locations und Events : Wo Familien in Mönchengladbach Kindergeburtstag feiern können

Bei Kindergeburtstagen bei „Stars of the Galaxy“ können Kinder unter anderem mit Laserschwertern spielen, Roboter reparieren, sich als Jedis verkleiden und die Ausstellung besuchen. Foto: Stars of the Galaxy

Möchengladbach Stadionführung, Piratenparty oder Trampolinspringen: In Mönchengladbach gibt es viele Orte, an denen Familien einen Kindergeburtstag feiern können. Wir stellen einige Angebote vor.

Geburtstag ist für Kinder der wohl wichtigste Tag im Jahr: 24 Stunden lang dreht sich die Welt um sie, es gibt Süßes (fast) ohne Ende – und Freunde werden eingeladen. Wer nicht zu Hause feiern möchte, findet in Mönchengladbach zahlreiche Orte für Kindergeburtstage.

Als Detektiv im Volksgarten In freier Natur im Volksgarten begeben sich die Kinder als Detektive in einer Geocaching-Tour mit GPS-Geräten auf die Suche nach einem Täter. Es gibt Stationen, an denen sie Rätsel lösen müssen. Geeignet ist die Feier für Kinder der dritten bis siebten Klasse. Die betreute Tour im Wald dauert zweieinhalb Stunden. Eine Gruppe mit bis zu zwölf Kindern zahlt 180 Euro. Die Veranstaltung ist versichert, ausgenommen ist der Verlust von Wertgegenständen. Adresse: Carl-Diem-Straße/In der Bungt, Kontakt: Info@kindergeburtstag-duesseldorf.com

Hoch hinaus klettern Die Kletterkirche in Waldhausen bietet Geburtstagsfeiern für Gruppen ab acht Kindern. Für 13 Euro pro Person kann zwei Stunden geklettert werden. Ab einer Teilnehmerzahl von zehn Personen wird ein zweiter Trainer benötigt, der mit 30 Euro berechnet wird. Teilnehmer sollten Sportbekleidung und saubere Turnschuhe mitbringen. Das Geburtstagmenü kostet 3,90 Euro. Adresse: Nicodemstraße 36, Kontakt: buchung@Kletterkirche.de

Tanzworkshop und Leichtathletik-Olympiade „Null Vorbereitung“ für Eltern verspricht Katja Quasdorf vom Leichtathletik-Club Mönchengladbach: Je nach Wohnort und freien Hallen können Tanztrainer des Vereins für Kindergeburtstage gebucht werden. Von Kindertanz für die Kleinen ab drei Jahren bis hin zu Hiphop- oder Jazz-Dance-Choreografien für Jugendliche ist vieles möglich. Auch eine Leichtathletik-Olympiade ist möglich. 200 Euro kostet das für maximal zwölf Kinder, inklusive sind Essen und Getränke nach Wahl und kleine Geschenke. Kontakt: 0151 19420491.

Stadionführung und Torwandschießen Im Borussia-Park gibt es Programme für Geburtstage mit Kindern bis zwölf: Eine kindgerechte Stadionführung (90 Minuten) kostet kostet 100 Euro pro Gruppe und 180 Euro bei einer Buchung mit Torwandschießen (120 Min. insgesamt). Außerdem kann Maskottchen „Jünter“ für 90 Euro den Kindergeburtstag als Überraschungsgast besuchen. Ausgenommen sind Termine an Heimspiel- und Auswärtsspieltage sowie Großveranstaltungen. Alle Pakete sind für maximal 22 Kinder und drei Begleitpersonen buchbar. Adresse: Hennes Weisweiler Allee 1, Kontakt: events@borussia.de

Fußballspielen und Pommes essen Fußball spielen können Kinder im Fußballcenter „LaOla“. Es stehen zwei Kunstrasenplätze zur Wahl: Auf dem großen Power Court könne fünf gegen fünf spielen. Der Energy Court ist etwas kleiner und ist für das Spiel vier gegen vier geeignet. Das Fußballcenter bietet für Kindergeburtstage: 1,5 Stunden Fußball spielen, zwei große Schüsseln Pommes, eine große Schüssel Chicken-Nuggets, drei Liter Softdrinke und zwei Tassen Kaffee für Begleiter. Adresse: Lürriper Straße 133, Kontakt: 02161 5494650.

Toben im Warmen Im Indoor-Spielplatz Okidoki-Kinderland können sich Kinder auf Rutschen, Klettergerüsten, der Gokart-Bahn und vielem mehr austoben. Ab vier Kindern werden Geburtstagspakete angeboten. Die Varianten kosten zwischen sieben und 15 Euro pro Kind inklusive Eintritt und Verpflegung. Alternativ kann Essen und Trinken mitgebracht werden. Adresse: Broichmühlenweg 40-44, Kontakt: info@okidoki-mg.de

Kegeln mit Buffet Auch im Vereinsheim des TV 1848 Mönchengladbach können Kindergeburtstage gefeiert werden. Dies gilt auch für Nichtmitglieder des Klubs. Reserviert werden können Veranstaltungsräume sowie die beiden Bundeskegelbahnen. Es gibt zwei verschiedene Buffetvorschläge, nach Absprache ist auch ein individuelles Buffet möglich. Die Sportanlagen neben dem Vereinsheim dürfen allerdings nicht genutzt werden. Adresse: Bökelstraße 63, Kontakt: 02161 9481944.

Piratenparty im Schwimmbad Das Schlossbad Niederrhein und das Vitusbad bieten Geburtstagspartys für Kinder (ab sechs Personen) zwischen acht und 14 Jahren an. Zur Wahl stehen: Piratenparty, Aloha Hawaii, Wasserzirkus und Wettkampf-Olympiade. Inklusive Essen kostet die Party pro Gast 15 Euro, das Geburtstagskind und zwei Begleiter haben freien Eintritt. Alle Kinder brauchen das Seepferdchen oder eine Bescheinigung der Eltern. Adresse: Auf dem Damm 107 (Schlossbad Niederrhein), Breitenbachstraße 52 (Vitusbad); Anmeldung unter www.new-baeder.de.

Ausflug in die Galaxy Im Stars of the Galaxy können Kinder mit ihren Geburtstagsgästen eine Reise in den Weltraum unternehmen. Zwischen 199 und 339 Euro kosten die Pakete, in denen unter anderem eine Roboter-Reparatur, ein Laserschwertkampf und Verpflegung mit Softgetränken und Süßem enthalten ist. Geeignet sind die Feiern für Kinder ab sechs Jahren. Sie sollten einige Wochen im Voraus gebucht werden. Adresse: Berliner Platz 10, Kontakt: 02161 4063790.

Hohe Sprünge im Trampolinpark Am heutigen Donnerstag eröffnet der Hi-Fly Trampolinpark, in dem auch Kindergeburtstage gefeiert werden können. Die Feiern eignen sich für Kinder ab sechs (bis acht Jahren in Begleitung) und bieten anderthalb Stunden Sprungzeit. Ab fünf Kindern kostet die Feier 22,50 Euro pro Person, ein Essen sowie Getränke sind inklusive. Adresse: An den Holter Sportstätten 1, Kontakt: 02161 353970.