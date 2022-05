Anmeldung am 21. Juni : In diesem Jahr gibt es wieder ein Lager LUE

Während des Zeltlagers ist auch immer ein Programm (Archivbild aus dem Jahr 2013). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Das Tambourcorps Lüttingen bietet in diesem Jahr wieder ein Kinderzeltlager an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung für das Lager LUE ist am 21. Juni.

Vom 4. August bis zum 7. August 2022 findet wieder das Kinderzeltlager des Tambourcorps Lüttingen statt. Das Lager LUE wird am Schützenplatz in Lüttingen aufgebaut. Teilnehmen können Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Die Kosten liegen bei 40 Euro für das erste Kind einer Familie, 35 Euro für das zweite Kind einer Familie und 30 Euro für das dritte Kind einer Familie.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung ist am Dienstag, 21. Juni, von 20 Uhr bis 21 Uhr online möglich – unter http://zeltlager.tambourcorps-luettingen.de. Eine gültige E-Mail-Adresse ist Voraussetzung. Hier können bis zu vier Kinder auf einmal angemeldet werden.

Die Anmeldung muss am Donnerstag, 23. Juni 2022, von 19 Uhr bis 20 Uhr am Feuerwehrgerätehaus mit Zahlung der Teilnahmegebühr und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten von jedem Kind schriftlich bestätigt werden. Im Voraus werden keine Anmeldungen angenommen.

Am Donnerstag, 4. August 2022, wird ab 10 Uhr mit dem Aufbau der Zelte begonnen.Mitzubringen sind Zelt, Isomatte und Schlafsack. Während des Zeltlagers gibt es auch ein Programm (Spielmobil, Lagerfeuer, Bauen, Dorfspiel, Nachtwanderung, APX, Wasserrutsche, Bunter Abend). Am Sonntag, 7. August 2022, endet um 11 Uhr das Lager Lue. Die Eltern sind am Samstag, 6. August 2022, ab 17.30 zum Bunten Abend eingeladen.

