Frauen-Kolumne: Warum ich nicht nur eine bin

Mönchengladbach Jeder Mensch füllt verschiedene Rollen aus. Als Frau und Mutter ist das manchmal ganz schön anstrengend, findet unsere Kolumnistin.

Denn ich lebe viele unterschiedliche Rollen. Das tut jeder Mensch. Einfach ist das nicht, häufig führt es zu Konflikten in uns und mit den Menschen um uns herum. Ich bin zum Beispiel Frau, Mutter, Tochter, Partnerin, Freundin, Kollegin, Dozentin, Lernende, Kundin – und sicherlich ist das nicht alles. Aus all diesen Rollen werden täglich Erwartungen an uns herangetragen, die nicht immer harmonieren.