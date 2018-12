Freier Eintritt in Mönchengladbach: Kinderaktionen im Museum Abteiberg

(gap) Das Museum Abteiberg lädt für Sonntag, 6. Januar, wieder Jung und Alt von 11 bis 18 Uhr zu einem eintrittsfreien Besuch in seine Sammlungsräume ein. Der eintrittsfreie Sonntag mit Führungen und Kinderaktionen in der Malklasse wird dank Unterstützung der Sparkasse Mönchengladbach auch 2019 fortgesetzt.

Seit dem Beginn der ersten offenen Sonntage in 2005 haben bereits mehrere Zehntausend Bürger der Stadt und angrenzender Kommunen die Möglichkeit zum kostenlosen Museumsbesuch genutzt, und über 8000 Kinder waren in der Malklasse aktiv. Neben stündlichen, kostenlosen Führungen durch die Sammlung und durch die beiden Ausstellungen „Der Schrank von Ramon Haze“ und „Die Zukunft der Zeichnung“ finden am 6. Januar auch wieder Kinderaktionen in der Malklasse statt. Diesmal lautet das Motto noch einmal „Computerkunst ohne Computer – Kunst aus Mathematik und Zufall“. Anhand der aktuellen Ausstellung „Algorithmus“, die am 13. Januar enden wird, und von Arbeiten von Karl Otto Götz, Frieder Nake und Zdenek Sykora werden Kinder entdecken, wie man aus einfacher Mathematik und Zufall Kunstwerke konstruieren und malen kann.