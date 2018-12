Mönchengladbach: Römer zum Anfassen

Mönchengladbach In der Ogata der Montessori-Grundschule Gertraudenstraße begreifen Kinder die Zeit des Römischen Reichs ganz buchstäblich.

Am 12. Oktober stand es groß in der Rheinischen Post: Auf einem Feld in der Nähe von Rheindahlen war ein Münzschatz aus römischer Zeit entdeckt worden, der nun der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Das erregte großes Aufsehen. Nicht nur bei Fachwelt und Archäologie-Interessierten, sondern ganz besonders auch bei Schülern der Montessori-Grundschule an der Gertraudenstraße in Rheydt. Die beschäftigten sich nämlich gerade im Rahmen des Ogata-Angebots mit der Römerzeit. Münzen hatten sie aus Ton hergestellt und glasiert. Kleine mit sorgfältig ausgearbeiteten Mustern und große mit Pferderelief. Und jetzt das – echte Münzen aus der Römerzeit tauchen ganz in der Nähe auf. „Der Münzfund in Rheindahlen kam goldrichtig“, freut sich Keramikerin Claudia Schrammen-Herrmann, die die Kinder anleitet und in die Römerzeit einführt.