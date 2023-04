Ausflüge und Reisen ab Düsseldorf Wohin reisen mit dem 49-Euro-Ticket?

Info

Verkauf Das Neun-Euro-Ticket wird über die App und den Online-Shop der Rheinbahn erhältlich sein, ebenso in den Kundencentern und an Fahrkartenautomaten. Der Verkauf startet voraussichtlich am 23. Mai.

Gültigkeit Das Neun-Euro-Ticket wird im Juni, Juli und August angeboten. Für jeden Monat muss ein neues Ticket für je neun Euro gekauft werden. Damit ist die Fahrt im gesamten Nahverkehr in Deutschland möglich, in Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresse in der zweiten Klasse. Fernverkehr und private Anbieter sind ausgeschlossen.