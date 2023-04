Natur in Düsseldorf „Schaut auf diese Stadt!“

Sie liegt ein wenig versteckt im Grafenberger Wald, ist zudem mit einem langen, durchaus anstrengenden Anstieg verbunden, doch die Mühe lohnt sich. Wohl von keinem anderen Hochpunkt aus hat man einen besseren Blick auf Düsseldorf als von der Schönen Aussicht, die Stadt liegt einem zu Füßen. Nur in die Jahre gekommen war der kleine Platz, nicht mehr so ansehnlich, aber das hat sich jetzt geändert. Auszubildende der Stadt haben die Schöne Aussicht, die immerhin einen Höhenunterschied von rund 70 Metern aufweist, aufgemöbelt, neue Holztische wurden aufgestellt, der Boden wurde angehoben, um das Gefälle zu mildern, das zuvor durch die Hangrutschung entstanden war. Bäume und Sträucher sind in die Erde gesetzt worden, Eiben, Linden, Buchen, Eichen. Zudem ist ein neu bepflanzter grüner Randstreifen entstanden. Nur die alte Stele aus Stein mit der Aufschrift „Schöne Aussicht“, die steht noch immer an ihrem alten Platz.