Benefiz-Aktion : Motorrad-Korso Biker4Kids machte erkrankten Kindern große Freude

Düsseldorf Bei der Motorradtour fuhren 2000 Teilnehmer mit. Auch das Straßenfest am Höherweg war gut besucht. Der Gewinn wird einem Kinderhospiz gespendet.

Die Biker des Biker4Kids-Korsos sind am Samstag wieder durch Düsseldorf gefahren. Mit knatternden Motoren und quietschenden Rädern starteten die Fahrer den Motorradkorso an der Automeile Höherweg. Nach der zweijährigen Corona Pause trafen sich die Biker endlich wieder für den Korso – inzwischen zum 12. Mal und das für einen guten Zweck. Die Biker4Kids engagieren sich für das ambulante Kinder- und Jugendhospiz in Düsseldorf.