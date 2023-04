Lukas Knopf in Düsseldorf Youtuber gibt Tipps für Dirtbike-Park

„Austoben wird man sich hier auf jeden Fall gut können“, sagte Knopf nach dem Rundgang über die teils wild zugewachsene Fläche vorausschauend. Der 26-Jährige sieht sich selbst auch mit 50 noch mit seinem Rad auf Steilabfahrten im Gelände, vermutlich wird er die waghalsigen Sprünge auch dann nicht weglassen können, erzählte er. Für den Park in Heerdt gab er die Empfehlung mit, bei der Planung an alle zu denken – an Pros, an fortgeschrittene Fahrer und an Anfänger. Dann hätte jeder und jede seine Freude an dem Sport, der für ihn mehr als Spaß bedeutet: „Wenn man in seinen Flow kommt, dann vergisst man alles drumherum. Man vergisst den Alltagsstress und konzentriert sich nur noch auf sich und seine Tricks.“