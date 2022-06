Beliebtes Objekt der Hückeswagener Liberalen seit 1979 : Neun-Euro-Ticket steigert Nachfrage nach FDP-Busfahrplan

Hückeswagen Die FDP verteilte wieder ihren beliebten und kostenfreien Fahrplan. Darin sind alle Buslinien in und durch Hückeswagen sowie die Anschlüsse in Bergisch Born, Lennep und Marienheide zu finden.

Der Stand der FDP auf dem Etapler Platz wurde am Samstag von viele Passanten gezielt angesteuert. Gab es dort doch wieder eine kompakte, 52-seitige Übersicht über die Linienbusse, die in und durch Hückeswagen fahren. „Im Zuge des Neun-Euro-Tickets ist der Busfahrplan besonders wertvoll“, sagte ein 76-jähriger Hückeswagener, der die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt. Zu Hause eine Übersicht mit allen aktuellen Zeiten griffbereit zu haben, sei daher überaus praktisch.

Doch der Fahrplan muss erst einmal erstellt und jährlich auf den neusten Stand gebracht werden. Diese Arbeit übernimmt seit 1979 FDP-Ehrenvorsitzender Gerhard Welp – in den Anfangsjahren nutzte er noch die Schreibmaschine. Tochter Karin Wroblowski erinnert sich schmunzelnd: „Ich kann mich an einen dreiwöchigen Urlaub in Österreich erinnern, der von diesem Fahrplan geprägt war“, berichtete sie von dem damaligen Urlaubseinsatz ihres Vaters. Mittlerweile sind die Daten im Computer gespeichert, was die Arbeit schon um einiges erleichtert. „Dennoch muss jede Zahl überprüft werden“, betonte Welp. Manchmal ändere sich eine Abfahrtszeit nur um eine Minute, manchmal falle aber auch ein ganzer Bus aus, so wie im aktuellen Plan eine Samstagsfahrt nach Radevormwald. Mittig im Heft finden Nutzer den Fahrplan des Bürgerbusses. „Daran hat sich diesmal nichts geändert“, bemerkt der Ehrenvorsitzende. Ebenso ist der Bergische Fahrradbus aufgeführt.