Beliebtes Ferienangebot in Düsseldorf Anmeldung zu Düsselferien startet am Samstag

Düsseldorf · Kanufahren auf dem Unterbacher See, Ferienfahrten ins Nachbarland oder das bekannte Düsseldörfchen - am Programm der beliebten Düsselferien nehmen jährlich Tausende Kinder und Jugendliche teil. Am Samstag startet die Anmeldung zu den diesjährigen Angeboten im Sommer.

20.04.2023, 15:24 Uhr

Sonja Hirschberg (AKKI), Ralph Baumgarten (katholische Jugendagentur), Karl-Herrmann Otto (evangelisches Jugendreferat), Achim Radau Krüger (Jugendring), Berit Leisten (Jugendamt) und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche stellen das Sommerferien-Programm auf dem Abenteurspielplatz Eller vor. (v.l.n.r.) Foto: ctri Foto: Christopher Trinks