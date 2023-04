Handwerk in Düsseldorf Einblick in kreative Werkstätten

Für Ulrike Meysemeyer von der Buchbinderei Mergemeier ist dieser Termin gleich in doppelter Hinsicht ideal, denn der Sonntag ist gleichzeitig Welttag des Buches. Der Betrieb in einem Hinterhof an der Luisenstraße 7 wird an diesem Wochenende an mehreren Stationen in der Werkstatt die Schritte der handwerklichen Buchherstellung zeigen, denn die dürften im digitalen Zeitalter nicht mehr allzu geläufig sein. In einem kleinen Workshop können sich Gäste zudem selbst am Buchbinden versuchen.