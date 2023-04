Manga-Mania in Düsseldorf Rekordbeteiligung für die DoKomi

Schon im Januar dieses Jahres war die große Sehnsucht nach den typisch japanischen Comics spürbar, denn die Fans fluteten die Comic- und Manga-Convention in Flingern. Comic-Cons dieser Art werden in den USA schon seit den 70er-Jahren veranstaltet. Die weltgrößte Comicmesse ist die San Diego Comic-Con. In Deutschland gibt es seit 2015 ähnliche Veranstaltungen.