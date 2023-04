Fitness in Düsseldorf Das ist wissenswert zur Sommersaison von Sport im Park

"Sport im Park" ist ein Gesundheits- und Fitnesstraining für Jung und Alt und unabhängig vom persönlichen Fitnessgrad an Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gerichtet. Das Training dauert rund eine Stunde und findet bei jedem Wetter statt, auch in den Schulferien und an Feiertagen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.