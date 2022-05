Naturgut in Leverkusen : Kinder bauen sich eigenhändig ihr „Traumhaus“

Naturgut in Leverkusen

Alle packen an auf der Mitmachbaustelle im Naturgut. Foto: Naturgut

Opladen Auf der Mitmachbaustelle im Naturgut Ophoven können kleine Handwerker üben und sich eigenhändig als Maurer oder Zimmermann beweisen.

Werkzeuge, Helme, Westen und Handschuhe liegen schon bereit, als am Vormittag zwölf Kinder der Kindertagesstätte Buddelkiste auf die neue Erlebnisbaustelle auf den Hof des Naturguts Ophoven kommen. Auf der Mitmachbaustelle werden die Ärmel hochgekrempelt. Ziel ist es, im Team ein Traumhaus zu bauen mit allem was dazu gehört. Gemeinsam wird geplant, gemessen, gemörtelt, gemauert und gezimmert. Die Kinder werden zu Architekten, Maurern oder Zimmermännern.

Wenn die Mauern und der Dachstuhl stehen, wird ein Richtfest gefeiert. Nebenbei erfahren die Kinder viel über die verschiedenen Berufsgruppen, die an dem Bau eines Hauses beteiligt sind und was man eigentlich alles auf einer Baustelle beachten muss. Nach getaner Arbeit treffen sich alle glücklich und erschöpft am Bauwagen und lassen sich eine Stärkung schmecken. Zum Abschluss erhält jedes Kind ein Zertifikat über das erfolgreiche Mitwirken beim Bau.