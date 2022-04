22 Sturmeinsätze in Mönchengladbach : Umgestürzter Baum legt Zugverkehr kurzzeitig lahm

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu 22 sturmbedingten Einsätzen ausrücken. DIe Bahnstrecke zwischen Mönchengladbach und Rheydt wurde kurzzeitig gesperrt.

Für eine knappe Stunde musste die Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Mönchengladbach und Rheydt am späten Donnerstagabend gesperrt werden. Ein etwa 25 bis 30 Meter hoher Baum war während des Sturms in Schrievers auf die Heinrich-Pesch-Straße gestützt und blockierte laut Feuerwehr auch Teile des dortigen Bahngeländes. Zwischen 22.41 und 23.30 Uhr konnte nach Angaben der Deutschen Bahn deshalb kein Zug auf dem Abschnitt fahren. Die betroffenen Linien wurden umgeleitet oder machten vorzeitig kehrt, so ein Sprecher. Es kam demzufolge zu Verspätungen und Teilausfällen. Betroffen waren etwa die RB 27, RB 33 und der RE 4. Aufgrund der späten Uhrzeit waren nach Angaben der Bahn nur wenige Reisende betroffen. Die Situation konnte „relativ schnell“ beseitigt werden, so der Bahnsprecher.