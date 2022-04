Kriminalität in Mönchengladbach : Angebliche Banker betrügen Rheindahlener per SMS

Mönchengladbach Es gehe ums Online-Banking, erzählten die Täter ihren Opfern. In Wahrheit hatten sie es auf Beute abgesehen. Wie die miese Masche funktionierte.

Trickbetrüger haben erneut in der Stadt zugeschlagen. Im jüngsten von der Polizei gemeldeten Fall ist ein Ehepaar aus Rheindahlen das Opfer. Gegen 15 Uhr erhielt am Samstag, 2. April, die 42-jährige Ehefrau eine SMS-Nachricht auf ihr Mobiltelefon. In der Nachricht stand, sie müsse den Online-Banking-Zugang der Volksbank-App VR-SecureGo bestätigen, da sonst der Zugang ablaufe. Außerdem, so berichtet die Polizei weiter, befand sich ein Link in der SMS. Diesen rief die 42-Jährige mit ihrem Handy auf. Sie gelangte auf eine Internetseite. Auf der stand, sie solle eine Probeüberweisung von mehreren Tausend Euro tätigen, damit sich der Online-Banking-Zugang nicht sperre.