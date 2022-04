Unfall in Mönchengladbach : Seniorin stürzt mit Fahrrad und verletzt sich schwer

Mönchengladbach Die 69-Jährige wurde ins Krankenhaus geliefert. Warum sie stürzte, ist bisher nicht bekannt. Daher sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Der Unfall ereignete sich demnach am Freitag, 1. April, gegen 9.05 Uhr an der Vorster Straße Ecke Vossenbäumchen. Die Frau war mit ihrem Fahrrad unterwegs. In Höhe einer Bäckerei fuhr sie laut Zeugenangaben damit über einen Parkplatz und hielt an der Straße an, um den fließenden Verkehr passieren zu lassen. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie dort zu Fall.