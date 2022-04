Sturmtief Nasim : Unwetter wirft Bäume in NRW um – ICE muss notbremsen

Düsseldorf Das Sturmtief Nasim ist in der Nacht zum Freitag über NRW gezogen und hat für etliche Feuerwehreinsätze gesorgt. Bei Haan ist ein ICE gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Ein Überblick über die Region.

Umgestürzte Bäume, Äste auf Oberleitungen und an Bahntrassen – Sturmtief Nasim forderte zwar nach ersten Erkenntnissen keine Opfer, dennoch hatten die Feuerwehren in NRW reichlich zu tun. In Düsseldorf etwa rückte die Feuerwehr 77 Mal aus, im Stadtteil Derendorf riss ein Baum die Oberleitung der Straßenbahn herunter.

Die Feuerwehr in Goch bezeichnete die Folgen des Sturms als „überschaubar“. Am Abend um 18.30 Uhr bereits wurde der erste Einsatz gemeldet, Fassadenteile eines Einkaufszentrums hatten sich gelöst. Eine Stunde später folge ein erneuter Einsatz wegen eines umgestürzten Baumes.

Ähnliche Einsätze hatte auch die Feuerwehr in Gelsenkirchen zu verbuchen. Dort kam der Sturm erst gegen 20 Uhr an, der Nordring musste vorübergehend gesperrt werden, ein Werbemast drohte umzustürzen. Hinzu kamen insgesamt 18 Einsätze aufgrund von herumfliegenden Ästen und Dachziegeln, umgestürzten Bäumen sowie losen Fassadenteilen.

In Schermbeck wurde ein großer Baum an einer Landstraße entwurzelt, es folgten mehrere kleinere Einsätze, teilweise hatten Bäume Telefonleitungen blockiert.

In Datteln ist ein 49-Jähriger mit seinem Fahrrad in Folge einer Windböe gestürzt. Eine Passantin eilte sofort herbei und leistete Erste Hilfe. Zudem hielten zufällig vorbeifahrende Rettungskräfte an. Der 49-Jährige wurde von den Rettungskräften zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gefahren.