Ermittlungen in Mönchengladbach : Polizei gibt getötetem Baby den Namen Rabea

Foto: Sascha Rixkens 14 Bilder Totes Baby gefunden – Polizei sucht mit Plakaten nach Hinweisen

Mönchengladbach Die Polizei hat Hinweise im hohen zweistelligen Bereich erhalten im Fall des getöteten Babys. Die Mordkommission hat dem Mädchen nun auch einen Namen gegeben.

Das getötete Baby, das am vergangenen Montag in einem Mülleimer gefunden wurde, hat nur wenige Stunden gelebt. Und es hatte keinen Namen. Die Mordkommission hat das nun geändert und dem Kind einen Namen gegeben: Die Ermittler nennen das Mädchen nun Rabea. „Rabea bedeutet ,Mädchen‘ und ist nun auch der Name dieses ganz speziellen Mädchens“, teilte die Polizei mit.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag außerdem mitteilten, soll der Säugling beigesetzt werden. Es habe viele Nachfragen dazu von Bürgern und aus der Nachbarschaft bei der Polizei gegeben. Ort und Zeitpunkt einer Beisetzung sind noch nicht bekannt.

Kostenpflichtiger Inhalt Unterdessen laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Dazu seien bei der Mordkommission bis Freitagmittag Hinweise im hohen zweistelligen Bereich eingegangen, sagte Polizeisprecherin Cornelia Weber: „Wir merken eine Resonanz auf die Fahndung in der Öffentlichkeit.“ Im Bereich rund um die Carl-Diem-Straße, wo das Baby eingepackt in eine Kunststofftasche in dem öffentlichen Mülleimer lag, Kostenpflichtiger Inhalt hängen nun Plakate. Polizisten gehen mit Flugblättern von Haustür zu Haustür und bitten Anwohner um Hinweise. „Jeder kleine Hinweis kann helfen, auch wenn dieser zunächst unbedeutend erscheint“, sagt Cornelia Weber.

Kostenpflichtiger Inhalt Die bisher wichtigste Spur ist die Kunststofftasche, in der der Leichnam verpackt wurde und in der eine Flaschensammlerin das Baby in dem Mülleimer fand. Die Ermittler sind sich sicher, dass mit dieser Tasche kurz zuvor im nur wenige Hundert Meter entfernten Kaufland an der Straße Reyerhütte eingekauft wurde. Die Ermittler fragen: Wem ist an der Carl-Diem-Straße oder im umliegenden Gebiet eine Person – ob Mann oder Frau – mit einer solchen Tasche aufgefallen? Wer hat Kenntnis oder eine Annahme über eine Frau oder ein Elternpaar, das möglicherweise eine Schwangerschaft verdrängt oder verborgen hat?