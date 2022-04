Unfallflucht in Mönchengladbach : Autofahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Mönchengladbach Die 57-jährige Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Passant half ihr auf. Die Polizei sucht diesen Helfer – und weitere Zeugen.

Nach einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Autofahrer am Donnerstag, 31. März, an der Kreuzung Bozener Straße/ Hindenburgstraße sucht die Polizei Zeugen.

Wie die 57-jährige Fußgängerin laut Polizei später angab, ist sie gegen 6 Uhr am Morgen von der Voltastraße kommend in Richtung Hauptbahnhof unterwegs gewesen. An der Kreuzung Bozener Straße/ Hindenburgstraße angekommen, benutzte sie nach eigenen Angaben die dortige Querungshilfe. Als sie diese verließ um weiter in Richtung Hauptbahnhof zu gehen, touchierte sie ein von rechts kommendes Fahrzeug. Dabei soll es sich vermutlich um einen „dunklen Mittelklasse-Wagen“ gehandelt haben, teilt die Polizei mit.