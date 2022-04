Hubschraubereinsatz in Mönchengladbach : Heimwerker verletzt sich schwer an seiner Hand

Der Hubschrauber Christoph 9 war im Einsatz. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Möndchengladbach Am Abteiberg war am frühen Mittwochabend ein Hubschrauber im Einsatz, um einen schwer verletzten Mann in eine Spezialklinik nach Duisburg zu fliegen. Er hatte sich laut Feuerwehr beim Heimwerken schlimme Verletzungen zugezogen.

