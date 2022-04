Sturm und Starkregen in Düsseldorf : Baum stürzt auf Oberleitung in Derendorf

Düsseldorf Das Sturmtief am Donnerstag hatte nur leichte Auswirkungen auf die Landeshauptstadt. Die Feuerwehr rückte zu 77 Einsätzen aus, meist waren Äste herunter gefallen oder Werbeplakate flogen durch die Gegend. In Derendorf riss ein Baum die Oberleitung der Straßenbahn herunter.

Die ersten Notrufe über wetterbedingten Einsätzen erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf am Donnerstagmittag. Es handelte sich dabei meist um lose Werbeplakate und Äste, schwankende Bäume und um Bäume, die bereits umgestürzt waren. Erst in den Abendstunden nahm der Wind so zu, dass sich die Anrufe in der Leitstelle der Feuerwehr mehrten und immer mehr Bürgerinnen und Bürger über die Notrufnummer 112 sturmbedingte Schadensstellen im Stadtgebiet meldeten.