Gewitter in Mönchengladbach : Unwetter-Einsätze in Giesenkirchen

Giesenkirchen Ein Gewitter hat am Pfingtsmontagabend für vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen gesorgt. An der Kölner Straße wurde ein Gehweg unterspült.

Ein Gewitter mit Starkregen und Windböen hat am Montagabend im südöstlichen Stadtgebiet teilweise für Überschwemmungen gesorgt. Betroffen war laut Feuerwehr vor allem der Ortsteil Giesenkirchen. Ab 18.30 Uhr zog das Unwetter über Teile des Stadtgebietes hinweg. Während es in den meisten Stadtteilen zu keinen Schäden kam, verzeichneten die Einsatzkräfte der Feuerwehr bis zum Abend 25 Einsätze im Bereich Giesenkirchen. Neben vollgelaufenen Kellern kam es zu nicht passierbaren Straßen aufgrund des Starkregens. Insgesamt 54 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Vor einem Gebäude an der Kölner Straße kam es aufgrund des Starkregens zu einem massiven Wassereinbruch in eine Baugrube. Dabei wurde eine Wasserleitung beschädigt, was eine Unterspülung des Gehweges verursachte. Teile des angrenzenden Gebäudes wurden durch die Wassermassen freigelegt. Durch Mitarbeiter des örtlichen Energieversorgers (NEW) konnte der Wasseraustritt aus der Leitung gestoppt werden. Ein Statiker des Fachbereiches Bauordnung und Denkmalschutz stellte anschließend die Standfestigkeit des Objektes fest. Verletzte gab es den Feuerwehrangaben zufolge nicht.