Zusammenstoß mit Auto : Fußgänger (93) nach Unfall in Lebensgefahr

Auf der Aachener Straße in Mönchengladbach ereignete sich am Freitag ein schwerer Unfall.

Mönchengladbach Der Mann trat hinter einem geparkten Kastenwagen auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Ein 93-jähriger Mann ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Aachener Straße schwer verletzt worden. Der Mann war um 12.10 Uhr hinter einem auf dem Parkstreifen stehenden Kastenwagen auf die Fahrbahn getreten. Mehreren Zeugen zufolge herrschte dort ein Rückstau, weswegen die Autos allesamt nur sehr langsam fahren konnten. Ein Autofahrer (76), der in diesem Rückstau in Richtung Monschauer Straße unterwegs war, bremste noch, als der Mann vor ihm auf die Straße trat. Dennoch kam es zum Unfall. Der 93-Jährige stürzte derart, dass er das Bewusstsein verlor. Der Autofahrer eilte mit weiteren Zeugen zur Hilfe und informierte den Rettungsdienst. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, musste aber von dort mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Die Aachener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Unfallermittlungen dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02161 290 zu melden.