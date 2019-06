Brandstiftungen in Mönchengladbach : Unbekannte zünden drei Autos und einen Roller in Rheindahlen an

Mönchengladbach Schon wieder werden in Mönchengladbach reihenweise Fahrzeuge angezündet. Ob es einen Zusammenhang der aktuellen Fälle mit denen zu Beginn des Jahres in Odenkirchen gibt, ist aber noch nicht geklärt.

In der der Nacht von Montag auf Dienstag standen im Raum Rheindahlen vier Fahrzeuge in Flammen. Am Montagabend brannte gegen 22.45 Uhr ein auf dem Gerkerather Weg/ Ecke Gerkerather Mühle abgestellter Mercedes. Ein zufällig vorbeikommender Busfahrer hatte das brennende Fahrzeug bemerkt und angefangen, es mit einem Pulverlöscher zu ersticken. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Restarbeit.

Nur wenige Minuten später wurde festgestellt, dass in Gerkerath zeitgleich zwei nebeneinander stehende Pkw, ein Renault und ein Hyundai, brannten. Auch sie wurden von der Feuerwehr gelöscht, wobei an allen Fahrzeugen laut Polizei erheblicher Sachschaden entstand. Gegen 4 Uhr kam über die Feuerwehr die Meldung, dass ein in Wolfsittard stehender Motorroller brennen würde. Das Feuer wurde gelöscht, der Roller brannte aber völlig aus.

Der Motorroller und die ausgebrannten Autos wurden zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt und abgeschleppt. Die Ermittler gehen in allen vier Fällen derzeit von Brandstiftungen aus. Ob ein Tatzusammenhang besteht, kann noch nicht bestätigt werden. Dies wird Bestandteil der weiteren Ermittlungen sein. Auch ein Zusammenhang mit der Serie der in Odenkirchen begangenen Brandstiftungen an Fahrzeugen ist zurzeit nicht erkennbar, sagt Polizeisprecher Jürgen Lützen. Die Ermittlungen der für Odenkirchen eingerichteten Kommission „Burn“ seien zwischenzeitlich eingestellt, da bislang kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Die Kommission werde ihre Arbeit jedoch sofort wieder aufnehmen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Zu Beginn des Jahres hatte es in Odenkirchen und Mülfort eine Brandserie gegeben. Im Februar und März waren mindestens elf Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Außerdem gab es weitere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Die meisten Tatorte lagen im Bereich des Nierswegs. Viele Anwohner trauten sich kaum noch, ihren Wagen nachts auf der Straße stehen zu lassen. Die Polizei war mehrfach an die Öffentlichkeit gegangen und hatte um sachdienliche Hinweise gebeten. Doch es gab keine heiße Spur.

Zu den aktuellen Bränden fragt die Polizei, wer Beobachtungen gemacht hat, die mit ihnen im Zusammenhang stehen könnten. Wer kann sonstige Hinweise geben, die zur Klärung der Brandstiftungen beitragen können? Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02161 290.

