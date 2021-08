Einsatz in Neuss : Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus und rettet Person

Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus und rettet Person

Einsatz in Neuss

Nordstadt Im dritten Geschoss eines Mehrfamilienhauses am Hohen Weg ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. Anwohner alarmierten die Feuerwehr, nachdem ein Rauchmelder ausgelöst hatte.

Der Alarm ging um 14.37 Uhr bei der Feuerwehr ein. Die Einsatzkräfte stellten eine Rauchentwicklung im dritten Obergeschoss eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses fest. Anwohner gaben an, dass sich möglicherweise eine Person in der Wohnung befindet.

Einsatzkräfte unter Atemschutz öffneten die Wohnungstür und fanden einen Entstehungsbrand vor, der schnell gelöscht wurde. Eine in der Wohnung vorgefundene Person wurde an den Rettungsdienst übergeben, diese wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das teilt die Feuerwehr mit.