Betrügerin festgenommen : Mönchengladbacherin erbeutete von Männern ein Vermögen

Mönchengladbach Die 48-Jährige ergaunerte in einem Fall 580.000 Euro. Sie wurde in München festgenommen – kurz bevor sie ins Ausland fliehen wollte.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt haben Ermittler der Kriminalpolizei in Offenbach eine mutmaßliche Betrügerin aus Mönchengladbach festgenommen. Die 48-Jährige steht im dringenden Verdacht, im gesamten Bundesgebiet von ihren meist älteren Opfern Geld und andere Vermögenswerte in einem hohen sechsstelligen Betrag erbeutet zu haben. Den Ermittlern sind bislang Tatorte in Ruhrgebiet, Hessen, Rheinland-Pfalz und im süddeutschen Raum bekannt. Nach Einschätzung der Beamten soll die Verdächtige in den vergangenen Tagen ihre Flucht ins Ausland vorbereitet haben. Festgenommen wurde sie im Raum München.