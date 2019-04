Unfall auf A52 bei Mönchengladbach : Vier Verletzte nach Zusammenstoß von vier Autos

Mönchengladbach Am Samstag hat sich auf der A52 bei Mönchengladbach ein Unfall ereignet. Mehrere Autos fuhren aufeinander auf. Vier Menschen erlitten Verletzungen.

Der Unfall passierte am Samstagabend auf der A52 in Richtung Düsseldorf kurz vor dem Kreuz Neersen. In einer Baustelle fuhren vier Autos einander auf.