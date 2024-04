Unternehmen in Mönchengladbach Wohnmobil-Verleih „Roadfans“ eröffnet weitere Filiale

Mönchengladbach · Das Wohn- und Campingunternehmen mit Sitz in Mönchengladbach will mit dem Hauptstandort in der Vitusstadt bleiben. Gleichzeitig entstehen weitere Niederlassungen in der ganzen Republik. Wie sich der Markt mit Vermietung einerseits und Verkauf andererseits entwickelt hat.

08.04.2024 , 12:00 Uhr

Jan-Philipp Harmes ist Gschäftsführer des Unternehmens und auch privat wieder nach Mönchengladbach gezogen. Foto: Volker Gerharz