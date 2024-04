Lesung in der Zentralbibliothek Wie sich Menschen im 21. Jahrhundert an die NS-Zeit erinnern

„Vermutlich waren die Kämpfe um das Erinnern noch nie so dramatisch, so global, so existenziell wie heute“, sagt Mirjam Zadoff. Die österreichische Historikerin und Direktorin des NS-Dokumentationszentrums in München (seit 2018) beschreibt in ihrem neuen Buch, wie an unterschiedlichen Orten der Welt der Kriege, Massaker und Unterdrückungssysteme gedacht wird, welche nationalen Debatten die Gedenkstätten geformt haben und wie diese Institutionen wiederum den Diskurs prägen. Sie kommt am Mittwoch, 10. April, in der Reihe „Text – Stationen“ um 19.30 Uhr in die Zentralbibliothek, Blücherstraße 6, und stellt ihr Buch „Gewalt und Gedächtnis – globale Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert“ vor und führt mit Oberbürgermeister Felix Heinrichs ein Gespräch. Die Moderation hat Peter Brollik, Vorsitzender des Vereins „Lust am Lesen“.