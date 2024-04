Prozessauftakt Wegbergerin wegen Totschlags vor Gericht

Ebenfalls vor dem Landgericht Mönchengladbach verhandelt wird ein gemeinschaftlicher schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung. Angeklagt sind mit Jens D. und Jerome S. sowie Nino O. zwei Heinsberger und ein Mönchengladbacher. Sie sollen im Oktober 2023 abends den zur Tatzeit 30-jährigen Geschädigten an seiner Wohnanschrift in Mönchengladbach-Rheydt aufgesucht haben. Der Geschädigte habe Jens D. gekannt und sei mit ihm verabredet gewesen. Nino O. soll ihm in seinem Wohnzimmer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und ihn anschließend mit seinem Körpergewicht fixiert haben. Der Jerome S. habe aus der Wohnung ein Ninja-Schwert und eine Soft-Air-Pistole an sich genommen, den Geschädigten in Schach gehalten und mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Anschließend seien die Angeklagten mit 15.000 Euro Bargeld aus der Wohnung geflüchtet und hätten die Beute unter sich aufgeteilt. Der Geschädigte soll durch den Überfall erhebliche Verletzungen erlitten haben.