Kriminalität in Mönchengladbach Hausbewohner erwischen Einbrecher

Nach bisherigem Ermittlungsstand näherte sich der Täter in Abwesenheit der Bewohner, einem Ehepaar, dem Haus und verschaffte sich durch ein Kellerfenster Zugang zum Gebäude. Als die Eheleute gegen 15.30 Uhr zurückkehrten, öffnete die 61-jährige Ehefrau die Haustür und ihr 62-jähriger Mann betrat den Gartenbereich. Dort bemerkte er einen mutmaßlichen Einbrecher, der durch die geöffnete Terrassentür in den Garten rannte. Der schwarz gekleidete und maskierte Mann versuchte anschließend über eine geschlossene Gartentür zu flüchten. Der 62-Jährige stellte den Einbrecher und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten stellten unter anderem einbruchstypische Werkzeuge, ein Messer und Wertgegenstände aus dem Haus bei dem Mann sicher. Zusätzlich war eindeutig erkennbar, dass das Haus durchsucht worden war und weitere Wertgegenstände verstaut in Taschen zum Abtransport bereitlagen.