Polizei in Mönchengladbach ermittelt : Wieder Brückenwerfer auf der A 61

Mönchengladbach Plötzlich gab es einen lauten Knall, und in der Windschutzscheibe war ein gesplittertes Loch. Schon wieder haben Unbekannte einen schweren Gegenstand auf ein fahrendes Auto geworfen und damit Menschenleben gefährdet.

Am 5. April waren Beamte des Verkehrsdienstes, die sich in einem Einsatz auf dem Stationsweg befanden, gegen 21 Uhr von Zeugen angesprochen worden. Diese berichteten, dass sie auf der A 61 von Mönchengladbach in Richtung Nordpark unterwegs waren, als ihr Wagen plötzlich in der Höhe der Brücke Stationsweg von einem schweren Gegenstand getroffen worden sei. Sie hörten einen lauten Knall und erschraken sich sehr. In der Frontscheibe war ein kreisrundes Loch. Der Gegenstand, vermutlich ein Stein, hatte das Sicherheitsglas aber zum Glück nicht komplett durchschlagen. Durch den Schreck sei das Lenkrad verzogen worden und der Wagen ins Schlingern geraten. Nur weil sich keine weiteren Fahrzeuge in der Nähe befanden, sei es glücklicherweise nicht zu einem Unfall gekommen.