Polizei bittet um Hinweise : Trickdiebe bestehlen 91-Jährige

Mönchengladbach Einem Täter gelang es, unbemerkt drei goldene Armbänder zu stehlen. Die Polizei fragt: Bei wem waren die falschen Wasserwerke noch in der Wohnung?

Eine an der Viersener Straße wohnende 91-jährige Seniorin ist am Donnerstag Opfer von zwei bislang unbekannten Dieben geworden. Einer der Männer hatte gegen 12.20 Uhr bei der Frau an der Tür geklingelt. Er sagte, dass es im Nachbarhaus einen Wasserschaden gegeben habe. Deshalb müssten bei der Seniorin die Wasseranschlüsse überprüft werden. Obwohl die 91-Jährige misstrauisch war und den Mann nach Möglichkeit nicht aus den Augen ließ, schaffte er es, durch Ablenkungsmanöver diverse Möbel zu durchsuchen und drei goldene Armbänder zu stehlen. Der Diebstahl wurde von der Seniorin erst bemerkt, nachdem der Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, wobei ihr auffiel, dass ein zweiter Mann vor der Tür wartete. Der Dieb und sein Mittäter können nur vage beschrieben werden: Der angebliche Wasserwerker ist etwa 1,75 Meter groß, wird auf 50 Jahre geschätzt und hat dunkelblonde Haare. Der vor der Wohnung wartende Mann ist dunkelhaarig, hat eine kräftige Statur und sprach gebrochen Deutsch. Die Polizei fragt, wer Angaben zu den beiden Männern machen kann und bei wem sie möglicherweise noch als falsche Wasserwerker aufgetreten sind. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161 290.