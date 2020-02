Fußball : Jugend des 1. FC Wülfrath kooperiert mit Akademie von Borussia Dortmund

WÜLFRATH Der Wülfrather Fußballverein will die Talentförderung im Jugendbereich intensivieren und setzt dabei auf die Erfahrung des Bundesliga-Klubs-

Neue Wege in der Nachwuchsförderung geht die Jugendabteilung des 1 FC Wülfrath. „Wir haben lange überlegt, wie wir uns in der Jugendförderung von anderen Vereinen in der Region abheben können und hörten vom Projekt der BVB Evonik Fußballakademie des Bundesligisten Borussia Dortmund. Nach Gesprächen im Dezember und Januar zwischen den Verantwortlichen ist es zur Kooperation beider Vereine gekommen“, erläutert Branko Tesic den Plan. Der FCW-Jugendleiter freut sich, dass der Vorstand um Michael Massenberg und die Verwaltung der Stadt Wülfrath sofort mitzogen und ihre Unterstützung zusagten.

Michael Massenberg kündigt an, dass es am Sonntag, 22. März, im Lhoist-Sportpark einen „Tag der Talente“ gibt. Dann sind alle Plätze am Erbacher Berg belegt, so dass keiner der drei Wülfrather Fußballvereine an diesem Tag auf der Anlage Spiele austragen kann. „Erfahungsgemäß kommen zu solchen Sichtungstagen rund 400 junge Fußballer“, sagt Torsten Sengteller, Projektleiter der Akademie. Trainer und Scouts beobachten diese Talente und treffen eine Auslese. Zwischen 20 bis 25 Fußballer pro Jahrgang nehmen bis zum Sommer an den wöchentlichen Förderlehrgängen teil. Branko Tesic ergänzt, dass bis zu zwei Wülfrather Spieler pro Jahrgangsstufe in der jeweiligen Fördergruppe aufgenommen werden.