Handball : TB Wülfrath verpasst das Pokalfinale

Die Wülfrather Regionaliga-Handballerinnen verlieren in Aldekerk deutlich

TB Aldekerk – TB Wülfrath (Frauen) 28:17 (17:10). In der Meisterschaft läuft es für die TBW-Handballerinnen bislang rund, im HVN-Pokal blieb der Mannschaft von Michael Cisik in dieser Saison jedoch der Einzug ins Finale versagt. Allerdings bekam der Regionalliga-Spitzenreiter mit dem Tabellenführer der Dritten Liga auch einen dicken Brocken vorgesetzt. Letztlich war der Klassenunterschied unverkennbar. „Aldekerk hat auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, konstatierte Jörg Büngeler, Co-Trainer des TB Wülfrath. Positiv aus Sicht der Gäste: Sie vermochten über weite Strecken in der Abwehr zu überzeugen. Im Angriff fehlte dagegen vor allem in der zweiten Halbzeit die notwendige Entschlossenheit.