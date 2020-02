Fußball : 1. FC Wülfrath unterliegt im Spitzenduell beim SV Union Velbert

FCW-Torwart Christopher Möllering klärt in dieser Szene eine Chance des Velberters Mustafa Ali-Khan (20). Foto: Blazy, Achim (abz)

Der Bezirksliga-Spitzenreiter bekommt Druck von Verfolger SV Union Velbert und verliert nach Neuzugang Jannik Weber jetzt auch Mittelfeldmann Dennis Krol durch eine rote Karte.

SV Union Velbert – 1. FC Wülfrath 2:1 (0:0). Mit einem beruhigenden Punktevorsprung waren die Bezirksliga-Fußballer des 1. FCW in die Winterpause gegangen. Nach der Heimniederlage in der Vorwoche gegen den SV Heisingen und der mit 1:2 verlorenen Begegnung im Spitzenspiel bei Union Velbert ist es für den Tabellenführer jetzt an der Spitze wieder eng geworden, zumal nach Aussage von Michael Massenberg die Wertung der abgesagten Partie gegen DV Solingen noch aussteht. „Ich rechne im Laufe dieser Woche mit einer Mitteilung des Verbandes“, sagt der Vorsitzende des 1. FC Wülfrath und macht keinen Hehl daraus, dass er der Entscheidung mit einiger Skepsis entgegensieht.