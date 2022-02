Inennstadtbelebung in Wülfrath : Erfolgreiche Belebung der Innenstadt

Baguette-Schmiede-Inhaberin Marion Weidtmann war die Erste, die im Rahmen des Sofortprogramms ihr Geschäft eröffnete. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Das NRW-Sofortprogramm sagt Leerständen den Kampf an. In Wülfrath wurden dadurch schon vier Läden vermietet. Es sind noch Fördermittel da.

Ziemlich genau ein Jahr ist es her: Im Februar 2021 eröffnete Marion Weidtmann ihre „Baguette-Schmiede“ in der Wülfrather Innenstadt. Sie war die Erste, die die Möglichkeit des Sofortprogramms vom Land NRW nutzte, um sich selbstständig zu machen. Denn durch das Programm können Interessenten ein leer stehendes Ladenlokal für nur 20 Prozent der bisherigen Kaltmiete anmieten. Die Stadt, die Fördermittel vom Land erhalten hat, fungiert dabei als Zwischenmieter. Sie mietet das Lokal vom Immobilienbesitzer an, und zwar für 70 Prozent der Kaltmiete, und vermietet es dann an Gewerbetreibende weiter.

„Der Eigentümer muss dabei mitmachen, das ist das A und O. Er muss bereit sein, auf 30 Prozent der alten Kaltmiete zu verzichten“, erklärt Anja Haas vom Amt für Wirtschaftsförderung und und Stadtmarketing. Sie betreut das Projekt und zieht eine positive Zwischenbilanz. Direkt zu Beginn seien die Eigentümer im Konzentrationsbereich zwischen Heumarkt und Wehrplatz angesprochen worden, die eine große Bereitschaft signalisiert hätten. Auch die Resonanz seitens der potenziellen Nutzer ist groß. „Wir hatten noch gar nicht die Mietverträge aufgearbeitet, als wir schon die erste Anfrage zur Baguette-Schmiede hatten. Das ist ein toller Erfolg“, betont Haas.

Bernd Holland und Marc Schwirtz (v.l.) haben sich erfolgreich mit „theBBQshop“ in der Wülfrather Innenstadt etabliert. Foto: Achim Blazy (abz)

Info Es gibt noch weitere Ladenlokale Frist Das Sofortprogramm läuft noch bis zum 31. Dezember 2023. Kontakt Anja Haas, Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Telefon 02058 18336 oder per E-Mail an a.haas@stadt.wuelfrath.de. Web www.durchstarten-in-wuelfrath.de.

Den Schritt bereut die Gastronomin Marion Weidtmann nicht. Im Gegenteil: Aktuell plane sie, ihr Angebot an der Wilhelmstraße 183 noch zu erweitern und auch einen Lieferservice anzubieten, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Michael Reif lockt mit seinem Legoladen „Brick X-Treme“-Shop neue Kunden nach Wülfrath. Foto: Achim Blazy (abz)

Inzwischen wurde die Innenstadt dank des Sofortprogramms um weitere Geschäfte ergänzt. Seit April 2021 ist „theBBQshop“ an der Wilhelmstraße 130 zu finden. Niederlassungsleiter Marc Schwirz und sein Team bereiten sich schon auf den Beginn der neuen Grillsaison vor. Der Legoladen „Brick-X-Treme“ ergänzt seit Juli 2021 in der Wilhelmstraße 132 den Wülfrather Branchenmix. Große und kleine Lego-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Inhaber Michael Reif bietet ab dem 10. März auch einen kleinen Postservice an.

Bürgermeister Rainer Ritsche (l.) und Wirtschaftsförderer Karsten Niemann überreichten Blumen an CaféPöttchen-Inhaberin Nicole Gudella. Foto: Stadt Wülfrath

„Durch die beiden Geschäfte wird auch eine ganz neue Zielgruppe angesprochen. Es kommen Leute, die sind zum ersten Mal in Wülfrath“, nennt Haas einen weiteren Vorteil des Programms. Durch die Ansiedlung von Nischenhändlern mit neuer Kundenfrequenz profitieren auch die anderen Händler. Der Fokus bei den neuen Anbieter liege auf Einzelhandel und Gastronomie, erklärt sie weiter, um eine sichtbare Belebung der City zu erreichen. Anfragen von Dienstleistern habe sie deshalb bis jetzt eine Absage erteilt. Nicole Gudella hingegen hat den Zuschlag bekommen. Sie hat in diesem Februar ihr „CaféPöttchen“ an der Wilhelmstraße 163 aufgemacht. Die Räumlichkeiten sind im skandinavischen Stil angelegt.

Als sich die Stadt Wülfrath 2020 für das Programm beworben hat, gab es noch 14 Leerstände in der Fußgängerzone. Davon wurden vier durch das Programm selbst behoben. Dabei handelt es sich lediglich beim BBQ-Shop um einen Wülfrather. Der Rest stammt aus den umliegenden Städten Mettmann, Ratingen und Velbert. „Wir freuen uns sehr, dass die Händler in dieser schwierigen Zeit trotz Corona zu uns nach Wülfrath kommen. Das spricht doch für Wülfrath“, betont Anja Haas.