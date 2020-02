Fußball : 1. FC Wülfrath braucht im Derby einen Sieg

Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga tritt beim SV Union Velbert an – und will den Verfolger abschütteln.

Christos Karakitsos vom FCW gibt zu, dass ihm die Niederlage gegen Heisingen zwei unruhige Nächte bereitete. „Das war ein Spiel, in dem für uns viel schief lief. Ich hatte zwei Lattenknaller zu verzeichnen, Marcin Müller traf zudem den Pfosten. Zudem mussten wir wegen des nicht unbedingt notwendigen Platzverweises von Jannik Weber fast die komplette zweite Halbzeit mit zehn Leuten auskommen. Hinzu kam eine eher bescheidene Schiedsrichterleistung“, zählt der Torjäger die Widrigkeiten auf. Mittlerweile hat Karakitsos die Niederlage aber abgehakt und freut sich auf das Derby. „Da werden wir als Mannschaft ganz anders auftreten als vergangenen Sonntag. Wir sind alle bis in die Haarspitzen motiviert und wollen bei Union unbedingt die Punkte holen, wobei wir schon wissen, dass wir in Velbert vor einer schweren Aufgabe stehen. Das Hinspiel haben wir zwar 3:0 gewonnen, doch das ist Vergangenheit und spielt keine Rolle. Im Derby müssen wir über die komplette Distanz voll konzentriert zur Sache gehen, sonst wird es schwer für uns“, führt Karakitsos aus. Ob der mit 26 Treffern in der Bezirksliga-Torjägerliste klar führende Karakitsos seine Trefferquote in Velbert erhöht, ist für den 33-Jährigen nebensächlich. „Es ist wichtig, dass wir als Mannschaft unser zweifellos vorhandenes Potential ausschöpfen. Wer letztlich die Tore schießt, ist egal – Hauptsache, sie fallen für uns und wir gewinnen.“