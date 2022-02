Handball : Mettmann-Sport zieht gegen Hiesfeld den Kürzeren

Die Mannschaft von Andre Loschinski kann in der Oberliga-Partie überraschend den Heimvorteil nicht nutzen – trotz ihres großen Kampfgeistes.

Wülfrath ohne Strom – wackeliges Baugerüst in Mettmann – gesperrte Straßen in Erkrath

Unitas Haan will wieder in den Rhythmus kommen

In der Halbzeitansprache fand Loschinski offenbar die richtigen Worte. Die ME-Sport-Handballer kassierten in den folgenden 17 Minuten nur vier Tore und waren beim 22:24 wieder in Schlagdistanz. Zehn Minuten vor dem Ende bat Loschinski seine Mannschaft erneut zum Gespräch. Er stellte sein Team neu und hatte damit wieder das richtige Händchen. Zwei Tore des wurfgewaltigen Lucas Klein sowie ein Treffer des abermals stark aufspielenden Christopher Königs brachten den Ausgleich zum 26:26 (53.).

„Ein großer Kraftakt und Kampf der Jungs, schade, dass wir uns nicht dafür belohnt haben. Die Chancen waren sicherlich da“, sagte Loschinski. Sebastian Sprick traf im Anschluss per Siebenmeter, brachte die HSG wieder in Führung, die Königs im Gegenzug erneut egalisierte (27:27). Es sollte der letzte Treffer der Mettmanner an diesem Abend sein. Auch vom Siebenmeterstrich scheiterte der sonst so sichere Königs und musste mit ansehen, wie die Hiesfelder am Ende einen verdienten Auswärtssieg feierten. Besonders die Offensivkraft von Lennart Blum, der auf elf Tore kam, schafften die Mettmanner nicht zu unterbinden.