Laufen : Sturm stoppt die 10. Hildener Winterlaufserie

Eine umgefallene Birke versperrt aktuell den Weg. Foto: Hildener AT

Hilden Ausrichter HAT will in den nächsten Tagen klären, ob der Verein den dritten Lauftag in zwei Wochen nachholen kann. Noch gibt es viele Fragezeichen.

Das Organisationsteam der Hildener AT ließ letztlich Vorsicht walten und sagte den dritten Lauftag der Winterlaufserie ab. „Wir wollten das eigentlich durchziehen, weil alle Apps den Schwerpunkt des Sturms auf Donnerstag und Freitag liegen sahen. Am Samstag haben sich die Ereignisse dann überschlagen“, erzählt Sven Reuter. Der HAT-Vorsitzende, der zu diesem Zeitpunkt selbst auf dem Tennisplatz stand, bekam Fotos vom Start- und Zielbereich im Stadtwald zugeschickt. Die intensive Rücksprache mit Stadt, Feuerwehr und Förster ergab die kurzfristige Absage des Lauftages. „Der Wald wurde gesperrt. Mitten auf unserer Strecke lag zum Beispiel eine umgekippte Birke. Seitens des Landes NRW gab es ja auch die Bitte und Warnung, jetzt nicht in die Wälder zu gehen“, berichtet Reuter.

Allerdings hoffen die HAT-Verantwortlichen, den Lauftag vielleicht in zwei Wochen nachholen zu können. Ob das klappt, hängt jedoch von vielen Faktoren ab. „Laut Förster gibt es weitere Baumschäden und es drohen noch Bäume umzukippen. Die Sicherheit ist noch nicht gewährleistet“, erklärt Reuter. Wann der Wald wieder für Spaziergänger freigegeben wird, steht noch nicht fest. Dazu muss der Verein klären, ob der Termin 6. März mit anderen Laufveranstaltungen in der Region kollidiert und ob für den Sonntag genügend Helfer aus den eigenen Reihen zur Verfügung stehen. Zudem bleibt zu erkunden, welchen Raum auf dem Vereinsgelände des TC Stadtwald die HAT-Organisatoren für den Winterlauf nutzen können. Das Problem: Der Tennisklub beginnt am ersten März-Wochenende mit der Überholung der Außenplätze.