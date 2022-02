Handball : TB Wülfrath beweist Nervenstärke

Im Kampf um den Verbleib in der Dritten Liga holen die Handballerinnen im Duell gegen den Vorletzten Königsdorf einen wichtigen Sieg. In zwei Wochen erwartet der TBW den Tabellenneunten HSG Rodgau Nieder-Roden.

TB Wülfrath – TuS Königsdorf (Frauen) 29:28 (19:12). Nach der ersten Halbzeit wähnten sich die TBW-Handballerinnen auf einem guten Weg, den nächsten Erfolg in eigener Halle einzufahren. Doch nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich das Drittliga-Duell noch zu einem echten Krimi – mit dem besseren Ende für die Wülfratherinnen, die durch den Sieg wieder in die sichere Tabellenhälfte der Staffel D kletterten. „Das Spiel war sehr spannend, aber das Ergebnis stimmte. Königsdorf wollte das Spiel nicht abschenken und hat in der zweiten Hälfte noch einmal viel Gegenwehr geleistet. Unsere Abwehr musste hart arbeiten“, analysierte Jörg Büngeler den wechselhaften Verlauf der Partie. Der Co-Trainer stand diesmal allein in der Verantwortung, da sich Chefcoach Michael Cisik unter der Woche mit einem positiven Corona-Test abmeldete und die Begegnung nur über den Live-Ticker verfolgen konnte.