Fußball : VfB 03 Hilden startet gegen den TVD Velbert

Fabian zur Linden (Mitte) erwartet mit dem VfB 03 Hilden am Freitag einen heißen Tanz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Zum Auftakt in 2022 erwarten die Hildener Oberliga-Fußballer bereits am Freitag den TVD Velbert auf der Anlage an der Hoffeldstraße.

VfB 03 Hilden – TVD Velbert. Noch sechs Begegnungen müssen die Fußballer des VfB 03 in der Oberliga-Hinrunde absolvieren. Den Anfang machen sie am Freitag (19.0 Uhr, Hoffeldstraße) mit dem Heimspiel gegen den TVD Velbert. Ein Gegner, der vor der Saison aus seinem ambitionierten Ziel – ein Platz im oberen Tabellenviertel – keinen Hehl machte. Seinerzeit hatte noch Marc Bach, Ex-Trainer der Hildener, das Sagen auf der Bank. Doch das Engagement als Chefcoach endete im November vorzeitig. Zwar starteten die Velberter mit vier Siegen in die Saison, dann folgte in der Meisterschaft jedoch eine Negativserie. In sieben Partien holte der TVD lediglich vier von 21 möglichen Punkten – zu wenig für die Ansprüche im Klub.

Als Nachfolge von Marc Bach verpflichteten die Velberter Marcel Bastians, ebenfalls ein Ex-Trainer des VfB 03, der 30-Jährige gab eine Woche zuvor sein Amt beim Liga-Rivalen SC Düsseldorf-West auf. Für Michael Kirschner, Sportlicher Leiter des TVD Velbert und einst ebenfalls für den VfB 03 tätig, wohl ein Glücksfall. Seither geht es mit dem TVD aufwärts. Die Mannschaft holte in fünf Oberliga-Duellen elf Punkte und kletterte auf Rang 10 – ein Tabellenplatz, der die Qualifikation für die Aufstiegsrunde bedeutet, die aktuell das Ziel ist.

Dafür rüstete der TVD, der zu den finanzstarken Klubs im Kreis Mettmann zählt, in der Winterpause noch einmal auf. Prominentester Neuzugang ist Kai Schwertfeger. Der 33-jährige Ex-Profi fand einst vom Mettmanner SC, der 2005 im Fusionsklub ME-Sport aufging, den Weg zu Fortuna Düsseldorf, durchlief dort die Jugendteams und machte später 38 Spiele für die erste Mannschaft der Düsseldorfer. Es folgten unter anderem Stationen bei Alemannia Aachen, Karlsruher SC und Hansa Rostock. Zuletzt lief Schwertfeger für den Oberligisten SSVg Velbert auf. Der TVD holte Schwertfeger, der in Mettmann wohnt, nicht nur als Spieler, sondern will ihn auch in den Trainerstab integrieren.

Reichlich Oberliga-Erfahrung hat Offensivmann Nonozu Nonaka (28), der vom SC West nach Velbert wechselte, zuvor unter anderem für die TuRU 80 auflief. Neu im Team ist zudem Defensivakteur Marcel Lange (32) vom Ortsrivalen SC Velbert. Mit Leon Janberk Anadol (Mülheimer FC), Mike Osenberg (SG Wattenscheid 09) und Lars Pöhlker (SW Weiner) verzeichnen die Velberter aber auch drei Abgänge.

Kaum Veränderungen gibt es hingegen beim VfB 03. Der Verein vertraut auf den bewährten Kader, der es in den ersten 16 Begegnungen zwischenzeitlich sogar auf Rang zwei schaffte und erst kurz vor Weihnachten durch die Niederlage beim Spitzenreiter SSVg Velbert auf den dritten Platz abrutschte. Gleichwohl ist es für die Hildener bislang eine Saison mit mehr Höhen als Tiefen. Zwölf Siege, ein Unentschieden und nur drei Niederlagen – die Bilanz stellt zufrieden. Im neuen Jahr muss sich die Mannschaft von Tim Schneider allerdings neu beweisen. „Uns wird keiner mehr unterschätzen“, erklärte der Chefcoach des VfB 03 bereits vor dem Gang in die Winterpause. Nicht nur deshalb will Schneider vorerst am Saisonziel nicht rütteln. Auch im neunten Jahr der Oberliga-Zugehörigkeit steht der Klassenerhalt im Fokus. Vor diesem Spieltag fehlen den Hildenern noch vier Punkte, um sich für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren. Mit einem Sieg über den TVD Velbert machen sie einen großen Schritt.

Ausgerechnet jetzt vergrößerten sich jedoch die personellen Sorgen, denn das Hildener Lazarett bekam nach der Generalprobe gegen den VfL Alfter Zuwachs. Rekonvaleszent Manuel Schulz (Verdacht auf Bänderiss im Sprunggelenk) erlebte einen bitteren Rückschlag. Auch die angeschlagenen Robin Müller (Fuß) und Stefan Schaumburg (Oberschenkel) sind für die Auftaktpartie fraglich. Immerhin kehrte gegen Alfter der zuletzt fehlende Fabian zur Linden wieder in die Startformation zurück.

Zuletzt litt schon die Vorbereitung unter den vielen Ausfällen. „Die Jungs, die da waren, haben es ordentlich gemacht, in der letzten Woche ging aber der eine oder andere auf dem Zahnfleisch“, stellt Tim Schneider fest und ergänzt: „Wir mussten phasenweise mit elf, zwölf Spielern Training und Spiel bestreiten, das war vielleicht etwas viel, denn die Intensität ist dann höher. Andere Teams hatten diese Probleme aber auch.“