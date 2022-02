Fußball : VfB 03 Hilden sieht sich gegen TVD Velbert nicht in der Favoritenrolle

Auch Kapitän Stefan Schaumburg (rechts), hier im Kopfballduell gegen den VfL Alfter, steht am Dienstag wieder im Kader. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Am Dienstag empfängt der Dritte der Fußball-Oberliga den TVD Velbert, der in der Winterpause noch einmal hochwertige Verstärkung holte.

VfB 03 Hilden – TVD Velbert. Weil sich am Sonntag auf der Anlage an der Hoffeldstraße ein Jugendspiel an das andere reihte, absolvierten die Oberliga-Fußballer des VfB 03 zu ungewohnt früher Stunde ihr Abschlusstraining vor dem Meisterschaftsstart am Dienstag. Bereits um 8.45 Uhr bat Tim Schneider seine Mannschaft auf den Kunstrasen, wohl wissend: „Einige Spieler fanden das sicher überhaupt nicht gut.“ Der Chefcoach sah jedoch das Positive: „So bleibt allen mehr Zeit zur Regeneration bis zum Montag.“

Obwohl an einem ungewohnten Tag zu ungewohnter Stunde änderte sich in der Übungseinheit nichts am üblichen Ablauf. So standen nach dem Aufwärmen unter anderem Standards auf dem Plan. „Wir haben uns ganz normal auf ein Fußballspiel vorbereitet“, stellte Schneider fest. Auf eine Anfangsformation will sich der Trainer erst am Dienstag festlegen, auch wenn sich am zur Verfügung stehenden Personal bis dahin wohl nicht viel verändern wird. 17, 18 Spieler und zwei Torhüter hat der Coach auf seinem Zettel. Dazu kommt Maximilian Wagener, der zuletzt aus beruflichen Gründen passen musste. Dafür fehlt jedoch der verletzte Manuel Schulz. Einige Akteure sind zudem nach wie vor nicht wirklich topfit.

Anpfiff der Begegnung ist um 19.30 Uhr. „Die Zeit ist nicht das Problem, denn normalerweise trainieren wir dann. Natürlich müssen alle früher am Treffpunkt sein und ein Spiel am Wochenende ist auch entspannter. Grundsätzlich bleiben wir aber im Rhythmus“, sieht Schneider sein Team mental gut vorbereitet und betont: „Trotz der widrigen Umstände wollen wir punkten.“ Dabei sieht der 39-Jährige die Gäste als Favorit an, und das nicht nur aufgrund der Neuzugänge in der Winterpause: „Die Velberter hatten ja schon zu Saisonbeginn Ansprüche und es hat sich gezeigt, dass das nicht verkehrt war. Jetzt ist noch einmal Qualität dazugekommen.“