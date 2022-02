Vereine : Stadtsportverband Hilden hat einen neuen Vorsitzenden

Hilden Harald Noubours folgt auf die bislang lediglich kommissarisch tätige Ingrid Waldinger, die aus beruflichen Gründen von ihrem Amt zurücktrat.

Für den Stadtsportverband Hilden war es eine Premiere, denn erstmals ging die Mitgliederversammlung digital über die Bühne – eine von Corona diktierte Neuerung. Mit von der Partie waren auch die Hildener Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann, Bürgermeister Claus Pommer und Karl-Heinz Bruser, Vorsitzender des Kreissportbundes Mettmann. Pommer verwies noch einmal auf die vielen Veranstaltungen, die wegen Corona ausfallen mussten, und auch auf den Mitgliederschwund, der den Sportvereinen zu schaffen macht. „Das Thema ist eine große Herausforderung und schweißt zusammen“, unterstrich er den Teamgeist der Sportler, aber auch die soziale Aufgabe der Klubs. „Sport hatte in Hilden immer einen großen Stellenwert – das soll und wird auch so bleiben“, betonte er.

Claudia Schlottmann vermisste in den letzten zwei Jahren den persönlichen Kontakt zu den Sportvereinen und erklärte: „Die letzten beiden Jahren waren für uns alle sehr intensiv, und der Sport, der den Ausgleich bringt, konnte nicht stattfinden.“ Zugleich verwies die CDU-Politikerin auf den Erfolg des NRW-Programms „Moderne Sportstätte 2022“, von dem auch die Hildener Klubs mit rund 750.00 Euro Landeszuschuss profitierten. Derweil stellte KSB-Vorsitzender Karl-Heinz Bruser fest: „Wir haben in der schwierigen Corona-Zeit bewiesen, dass auf uns Verlass ist – das wird zu wenig anerkannt. Viele halten die Arbeit in Sportvereinen für selbstverständlich.“